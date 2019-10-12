Çiğli'de üniversite öğrencileriyle etkinlik düzenleyen tekel büfesi sahibi saldırıya uğradı

Çiğli'de üniversite öğrencileriyle etkinlik düzenleyen büfe sahibi Hüseyin Bal ve katılımcılara, çevredeki esnaf saldırdı. Dükkanına ve öğrencilere pompalı tüfekle saldırıldığını söyleyen Bal, 'Canımızı zor kurtardık' dedi.

İzmir Çiğli'de önceki gün ilkokul çocuklarına yardım toplamak için üniversiteli öğrencilerle etkinlik düzenleyen büfe sahibi Hüseyin Bal, şalvarlı, cüppeli kişilerin saldırısına uğradı.

Öğrencilere de saldıran şahısların, çevredeki esnaftan olduğunu ve bütün gün kendilerini rahatsız ettiğini söyleyen Bal, parke taşları, bıçak ve pompalı tüfeklerle kendilerine saldırıldığını, canlarını zor kurtardıklarını belirtti.

Hastaneye gittiklerini ve pek çok yaralı olduğunu söyleyen 28 yaşındaki Bal, olayla alakası olmayan öğrencilerin bile ölesiye dövüldüğünü söyledi.

Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



