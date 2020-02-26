Çifte standart: Cumhurbaşkanlığına 4 ay, İBB'ye 15 gün

Cumhurbaşkanlığının Taksim Meydanı’na kurduğu platform ile ilgili dört ay boyunca karar almayan Koruma Kurulu, İBB’nin 'Kavuşma Durağı' için derhal kaldırma kararı alarak sadece 15 gün süre tanıdı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yapılan ayrımcılığı sorguladı.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun "Kavuşma Durağı" ve "Dijital Gösterim Merkezi" çadırının Taksim'den kaldırılmasını kararlaştırmasının ardından platformun kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sadece 15 gün süre verdi. Karar doğrultusunda platformun sökümüne başlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “Kavuşma Durağı” ile ilgili kararını TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Kılınç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Taksim Meydanı’nda 24 Ekim 2019 ‘da açtığı "Dijital Gösterim Merkezi" için kaldırılma kararı alınması için neden 7 Şubat 2020 tarihine kadar beklendiğini sorguladı.

'BENZER İŞLEMLER VAR MI?'

İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarının, meydanlardaki geçici çadır ve platformların kaldırılmasıyla ilgili son bir yılda kaç karar aldığını, benzer kararlarda 15 gün gibi kısa bir süre tanıyıp tanımadığını soran Kılınç, “Yerine getirilmeyen kararlar ile ilgili ne gibi işlemler yapılmıştır?" diye sordu.

Kılınç’ın Kültür Bakanı Ersoy’a sorduğu sorular şöyle: