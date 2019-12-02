Cibuti'ye cami açmaya gitmek için 744 bin liralık uçak tuttular...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cami açılışına katıldığı Cibuti seyahati için tuttukları uçağın maliyetinin 744 bin lira olduğu ileri sürüldü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte Cibuti'de inşa edilen 2. Abdülhamit Han Camii'nin açılışına katılmak için kullandığı uçağın maliyetinin 744 bin lira olduğu iddia edildi. ANKA'nın haberine göre, seyahat için kiralanan Gulfstream G550 tipi özel jetin 6 saat süren uçuş için yakıt masrafının 124 bin lira, kiralama bedelinin ise 620 bin lira olduğu aktarıldı.

Cibuti ziyaretine ilişkin açıklama yapan Mustafa Şentop, “Bu ziyaretin ve gerçekleşen temasların etkili olduğunu kısa zamanda öğrendik. FETÖ kaynakları, önemli ziyareti ‘cami açılışı' diye nitelendirerek haberleştirmeye yönelmişler. Bir ‘ağ' bulduklarını da müşahede ediyoruz” dedi.