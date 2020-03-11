CHP'nin RTÜK adayları belli oldu

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'nin ismini yeniden Meclis Başkanlığı'na bildirdi. İkinci aday ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp oldu.

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'nin ismini yeniden Meclis Başkanlığı'na bildirdi.

İkinci aday ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp oldu.

Meclis tarafından seçilen bir üyenin RTÜK tarafından düşürülmesi AKP ile CHP arasından gerilime neden olmuştu. CHP, AKP’ye Bildirici’nin boşalan üyelik için yeniden aday gösterileceği mesajını iletti. AKP’den CHP’ye gelen mesaj ise 'Seçmeyiz' oldu.

CHP, aldığı karar doğrultusunda RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici’nin adını yeniden Meclis Başkanlığı’na bildirdi. Ancak RTÜK üyeliği için iki aday gösteriliyor. CHP ikinci sırada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'i aday olarak bildirdi.