CHP'nin kurultay sloganı belli oldu

CHP'nin 28 ve 29 Mart’ta düzenlenecek 37. Olağan Kurultayı'nın sloganı 'iktidar' olacak.

CHP’nin dünkü merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında İdlib’deki saldırının ardından yaşanan gelişmeler masaya yatırılırken, partinin 28 ve 29 Mart’ta düzenlenecek 37. Olağan Kurultayı'yla ilgili de teknik kararlar alındı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, MYK’de kurultayın ana sloganının "iktidar" vurgusu taşıması gerektiği ve iktidar temalı sloganların kullanılması benimsendi.

“Demokrasi için iktidar”, “Adalet için iktidar” ve “Özgürlük için iktidar” gibi sloganların kullanılacağı belirtildi.

CHP’nin Parti Meclisi (PM) toplantısının da 12 Mart’ta yapılması kararlaştırıldı. PM toplantısında kurultaya sunulacak rapor karara bağlanacak.

12 Mart’taki toplantı ayrıca kurultay öncesi düzenlenecek son PM olacak. Bu kapsamda yeni dönem öncesi PM üyeleri son kez bir araya gelecek.