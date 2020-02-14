CHP'nin ihracını istediği İrem Çiçek'ten açıklama

CHP'nin boykot kararına uymayıp CNN Türk yayınına katıldığı için ‘ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen İrem Çiçek'ten açıklama geldi.

Boykot kararına rağmen CNN Türk yayınına katıldığı gerekçesiyle Ümit Kocasakal ile birlikte ‘ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Avukat İrem Çiçek, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

RS FM ‘de Atilla Güner'in sunduğu Akşam Postası programına konuk olan Av. İrem Çiçek, şunları anlattı:

“Babamın CHP’de aktif görev alması başka bir şey. Ben İrem Çiçek’im. Boykot kararını anlam veremedim. Bu kanallara çok çıktım zararını görmedim. Cumhurbaşkanın İlker Başbuğ ve babam Dursun Çiçek’i hedef aldığı gün benim her kanalda konuşmam lazım aslında. Bu mücadelenin neferlerinden Ümit Kocasakal hocamla birlikte böyle ihraç talebiyle kurula gireceksem çok da dert etmem. Bu boykot uygulaması ana muhalefete uygun mu? Küçük bir partiye yakışır belki. Siyasi bir karşılığı olur mu bilmiyorum. Penguen olayları sırasında olsa daha yerinde olurdu belki.

Ben karakter olarak partinin yanlış kararı olduğunda da buna ‘yanlış diyebilmeliyim. Ben bu çizgide durmayı seviyorum. Siyasi bir beklentim yok. Aday adaylığım oldu geçmişte. Parti üyesiyim. CHP’de Abdullah Gül adaylığı tartışmasını eleştirmiştim. Partiler üstü durmayı daha uygun buluyorum kendime''.

İrem Çiçek, parti kararını eleştirirken şu değerlendirmeyi yaptı:

“Partiler gençleşmiyor. Aday adayı oldum. Bu tabloyu gördüm. Bu kafaların yenilenmediğini gördüm. Yenilenmemiş bir sürecin zinciri olmayı istemiyorum. İhraç kararı yerine gençleri nasıl partiye kazanırım diye düşünmeleri lazımdı. Biz AKP ile aramızdaki fark olmalı diyoruz. Milletvekilleri hiç yasayı okumadan ne olduğunu bilmeden el kaldırıyor. Sol bir partinin bu şekilde iktidar partisi gibi kararlar almasını da eleştireceğim tabii ki. Bu kanalı izleyen bizim gibi düşünmeyen bazı ortak fikirde olduğumuz bir sürü insan var."