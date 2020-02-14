CHP'nin çığ raporunda 'Cumhurbaşkanı Danışmanı' detayı

Van’da 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketiyle ilgili CHP'nin hazırladığı raporda çığın meydana gelme nedenleri ve ihmaller yer aldı.

CHP, Van’da 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketiyle ilgili rapor hazırladı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Ankara milletvekili Tekin Bingöl başkanlığındaki heyetin raporunda yer alan tespit ve öneriler şöyle:

150 kişi riskli bölgeye alındı: İlk çığ felaketinde çığ altında kalan minibüste 14 kişinin 7’si kurtarılırken 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmış ancak kalan iki kişiye ulaşılmak için uygun zaman beklenmeden ikinci gün yapılan arama işlemlerinde ihmaller yaşanmıştır. İkinci gün yapılan aramada 150’ye yakın sivil vatandaşın da bölgeye alınması ve bu vatandaşların düzenli bir arama şekli ile yeterli çığ çubuğu olmadan aramaya katılmaları ihlallere neden olmuştur. Çığın olduğu alanın içinde ateş yakılması ve onlarca insanın o ateşin başında toplu halde olması bir başka ihmal olarak görülüyor. Zira yaşamını yitirenlerin büyük çoğunluğu bu ateşin başında toplu halde duran vatandaşlar.

Makineler tetikledi: Aynı anda birden fazla iş makinesinin yüksek desibelde çalışması sonucu çıkan gürültü ikinci çığın oluşmasını tetikleyen faktörlerin başında geldi.

Danışman iddiası: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, çığ altında kalan Bahçesaraylı bir yakınının cenazesini çığın düştüğü bölgenin aksi yönünde olan Hizan Pervari yolu üzerinden götürmek isterken cenaze konvoyundan ayrılıp afetin olduğu yere uğrayıp devam etmek istemiş ama o kısa sürede çığ olayı yaşanmıştır. Kendisi de bu felaketten etkilenmiştir. Ayrıca olay yerine gittiğinde zaten iş makineleri çalışır vaziyettedir.



