CHP'li vekiller özelleştirilmesini protesto ettikleri fabrikanın açılışına katıldı

Özelleştirilen Alpullu Şeker Fabrikası'nın yeni sahibi bir açılış töreni düzenledi. Açılış törenine, daha önce şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı düzenlenen eylemlere katılan, 'Şeker fabrikaları vatandır, vatan satılamaz' pankartı ardında yürüyen CHP Kırklareli milletvekili Turabi Kayan ve CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu da katıldı.

Kırklareli Babaeski ilçesindeki Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinin ardından, 2019-2020 dönemi 93’üncü kampanya açılışı düzenlenerek, üretim başlatıldı.

Açılış törenine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, AKP Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İYİP Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, Fırat Plastik AŞ. ve Binbir Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramis Özgen ve Alpullu Şeker Fabrikası Müdürü Ali Kazıcı'nın yanında, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ile CHP Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu da katıldı.

ÖNCE ÖZELLEŞTİRME KARŞITI EYLEME, SONRA AÇILIŞA

Daha önce şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı düzenlenen eylemlere katılan CHP'li vekiller, özelleştirilen fabrikanın yeni sahibiyle yapılan açılışına katıldı. CHP Kırklareli milletvekili Turabi Kayan ve CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Alpullu Şeker Fabrikası’nın 13 şeker fabrikası ile birlikte özelleştirme kapsamına alınmasına karşı bölgede düzenlenen protestoda yer almıştı.

Bugünki açılışta bulunan vekillerin de katıldığı "Şeker fabrikaları vatandır, vatan satılamaz" pankartlarının açıldığı mitinge yaklaşık Kırklareli'de 5 bin kişi katılmış, hükümet konağı önünde toplanan kalabalık, yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirmişti.