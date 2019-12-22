CHP'li Öztrak: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul'a ait borçları ödemeyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul projesinin bir felaket olduğunu belirterek projenin yapımı için alınan kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, katıldığı CNN Türk programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Öztrak, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Kanal İstanbul bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul’u susuz bırakacak, depremi tetikleyecek gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu konu tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Türkiye’nin Boğazlar’daki egemenliği çok zor elde edilmiştir. Lozan’dan sonra Montrö Sözleşmesi yapılmıştı, bunun yeniden tartışılmaya açılacağına dair çok ciddi iddialar vardır. Kanal İstanbul tam bir felakettir" dedi.