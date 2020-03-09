CHP'li Öztrak: '59 şehidimizi ne uğruna kaybettik?'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında 'Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum' dedi ve 'Son bir ayda İdlib'de 59 şehidimizi ne uğruna kaybettik?' diye sordu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısında İdlib'de yaşamını yitiren askerlere ilişkin "Ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Son bir ayda İdlib'de 59 şehidimizi ne uğruna kaybettik?" dedi. Öztrak tutuklanan gazetecilerle ilgili de "İktidar şehit haberlerinin kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyor. Gazetecilere yargı sopasını kullanarak gözdağı vermeye çalışıyor. Salt korku ile var olan her iktidar yıkılmaya mahkumdur" dedi. Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: ''Türkiye'yi yönetme ehliyeti kaybeden iktidara karşı ne gibi önlemler alınabileceğini değerlendiriyoruz.

T.C. vatandaşı olmak zor, ama bu ülkede kadın olmak daha zor. Kadınlarda gerçek işsizlik yüzde 30'a yaklaşmış durumda. Bu rakamlara çalışma hayatına dahil olamayan 12 milyon kadın dahil değil. Türkiye, küresel cinsiyet uçurumu endeksi listesinde 153 ülke içerisinde 130. sırada.

2020'nin ilk 2 ayında 49 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Devlette şiddet göstermede erkeklerden geri kalmıyor. Dün kadınlarımıza yapılan sert polis müdahalesini kınıyoruz. İDLİB İdlib'de son bir ayda 59 tane şehit verdik. Vicdanı kuruyanlar şehitlerimize birkaç tane diyebilir! Ama her bir tanesi ayrı bir can ayrı bir insan... Ülkeyi yönetenlere sorduk, soruyoruz. 'Ne uğruna kaybettik? Neden? Nasıl?' Doğru düzgün bir yanıt alamıyoruz.

Şehitler tepesi boş kalacak dedik. Bugün Moskova dönüşü anlaşmaya en çok CHP üzülecek diyebildi. Biz askerimizin ayağına taş değmesin dedik. Onlar 'yansın Suriye, yıkılsın İdlib' diye nutuk attılar. Putin çağırınca da gidip kapısında dakikalarca bekletildiler.

Putin, Erdoğan ve heyetini böyle bekletmiş.

Rus haber ajanslarına eğlence malzemesi oldular. 2. Katerinanın heykeli altında heyet olarak kıyamda durdular.

5 Mart 2020'den Kremlin sarayına giden süreç Cumhuriyet tarihinin en büyük fiyaskosudur. Bu fiyaskoda sevinilecek tek şey daha fazla şehit vermemek uğruna sahada askeri faaliyetlerin durdurulmasıdır. Bir an evvel kalıcı bir ateşkes sağlanmalıdır.

Erdoğan 4 soruyu Putin'e soramadı. '2 minute' bekletilen Erdoğan Putin'e bir 'one minute' çekemedi. Biz Putin'den özür beklerken AK Parti heyeti Putin'in bir taziyesine bayram etti.

Kapalı kapılar ardında Rusya aracılığıyla Esad ile konuştuğunuzu dünya aleme beyan eden siz oldunuz. Biz bunlar olmasın diye iktidarı defalarca uyardık, kendilerine 5 maddelik yol haritası verdik. o gün bizim söylediklerimize küfürle cevap veren Erdoğan, Putin bizim dediklerimizi söyleyince 5 maddenin çoğunu kabul etti.

Tekrar soruyoruz: İdlib'de hava kontrol üstünlüğü sağlanmadan, Rus yetkililere askerlerimizin koordinatlarını vermeden askerlerimizi sahaya neden, kim sürdü?

Kurtuluş savaşı destanı yazacaklarını sanıyorlardı. Kurtuluş Savaşı kim siz kim? Bir de Atatürk'ün adını ağızlarına alıp o da böyle yapardı deme cüretinde bulundular. Büyük Atatürk böyle liyakatsiz bir kadroyu yanında tutmaz, bir de Lozan'a hiç göndermezdi. Bunları Lozan'a gönderse onlar başkentimizi Kayseri'ye taşır, utanmadan Yunan-İngiliz ordularıyla ortak devriye atıyoruz diye caka satarlardı. PETROL SAVAŞLARI ABD- Rusya arasında petrol savaşları yaşanmaya başladı. Dünya daha önce hiç görmediği bir krize doğru hızla ilerliyor. Olağanüstü zamanlar olağanüstü tedbirleri gerektirir. Küresel işbirliğinin çok önemli olduğu bir döneme geliyoruz. Üretimi ithalata bağımlı bizim gibi ekonomiler ciddi bir arz şokuyla karşı karşıya kalabilir. Bu buhranı şirketleri daha fazla borçlandırarak aşamazsınız. Aspirin teddavisiyle bu buhranı çözemezsiniz.

İktidar gerekli tedbirleri derhal almalıdır. YALOVA BELEDİYESİ Hukuk ve kural tanımadan baskılarını arttırıyor. Seçimle alamadıkları belediyelerimizi yargıyı kullanarak alıyorlar. Yalova'da milletin iradesini gasp ettiler. Yalova'da yaptığınızı neden Urla'da yapmadınız? Urla'da nedense aynı prosedürü uygulamadılar. Orada belediye meclisinde çoğunluk bizde diye kaymakamı belediyeye kayyum atadılar. ENGİN ÖZKOÇ Bu süreç büyük bir hukuk skandalı haline gelmektedir. Özkoç'un kullandığı sözler birkaç saat önce bizzat Erdoğan tarafından kullanılmıştır. Kendisi cumhurbaşkanı zırhına bürünüp ağzına geleni söyleyebiliyor. Hukuk önünde herkesin eşit olup olmadığını hep beraber göreceğiz. GAZETECİLERE BASKI İktidar şehit haberlerinin kamuoyu tarafından bilinmesini istemiyor.

Gazetecilere yargı sopasını kullanarak gözdağı vermeye çalışıyor. Yargıda bir dönem F tipi yapılanma hakimdi, şimdi de P tipi, yani Pelikan tipi bir yapılanma olduğu söyleniyor. Terazisi ile oynadığınız adalet gün gelir sizi de tartar. Salt korku ile var olan her iktidar yıkılmaya mahkumdur.''