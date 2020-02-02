CHP’li Özel’den erken seçim açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'erken seçim' iddialarıyla ilgili konuştu. Özel, 'Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı demokratik parlamenter sistemin 16 Nisan'da aldığı yarayı ortadan kaldıracak' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, 29 Ekim 2023’te Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimlerin yapılmış olacağını söyleyen Özel şöyle konuştu:

'TORTULARINI DA KAZIYACAK'

“Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı ve demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan’da aldığı yarayı ortadan kaldıracak, hatta 12 Eylül darbesiyle hesaplaşacak, onun tortularını da kazıyacak, Atatürk’ün vasiyetine uygun şekilde muasır medeniyetlerin en iyisini alıp, onu da aşacak geliştirilmiş parlamenter sistemi kuracak, Millet Meclisi’ni de o seçimler oluşturacak. O seçimlere bugün belirleyeceğiniz ekiple gireceksiniz.”