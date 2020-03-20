CHP'li Özel: Uzun tutukluluklarla ilgili düzenleme önereceğiz

CHP'li Özgür Özel AKP'nin Meclis'e sunduğu infaz yasasında değişiklik için uzun tutuklulukla ilgili düzenleme önereceklerini söyledi. Özel 'Biz AKP ve MHP'yi ikna edemedik ama koronavirüs ikna etmiş gibi görünüyor' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarına ilişkin açıklamasını hatırlatan Özel "Bu durumdan bir tek şey anlaşılıyor; biz AKP ve MHP'yi ikna edemedik ama korona virüsü ikna etmiş gibi görünüyor" dedi.

Özel "İnfaz yasasındaki değişiklik için bu uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklandığı bu durumla ilgili bir düzenleme yapılmasını teklif edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.