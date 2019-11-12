CHP’li belediye borcuna karşılık alacaklılara arsa verecek

CHP’li Atakum Belediyesi 32 milyon 374 bin liralık borcunu ödeyebilmek için 27 arsasını satışa çıkarma kararı aldı.

CHP’li Atakum Belediyesi, 32 milyon liralık borcuna karşılık 27 arsayı satacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Cemil Deveci, arsaların bir kısmının satılacağını bir kısmında anlaşma olursa borca karşılık verileceğine söyledi.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Deveci, “Bizden önceki yönetim ne var ne yok satmış. Bizim elimizdekiler ise son kalanlar. Bunların çok fazla bir ekonomik değeri yok, zaten bir bölümünün satılabilirliği de yok. Belediyenin esnafa borcu var. Ödeme yapamıyoruz ve bazı esnafların buna benzer talepleri var. Yapabiliyorsak borcumuzu ödeyeceğiz ve bu arada kamunun malını değerlendireceğiz” dedi.