CHP'li belediye başkanına bıçaklı saldırı

CHP’li Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’a evinin önünde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Amasra Belediyesi’nde müteahhit firmada otopark görevlisi olarak çalışan Berat Ö. bir süre önce işten çıkarıldı.

İddiaya göre dün, Berat Ö. cep telefonundan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’a tehdit mesajı gönderdi. Başkan Recai Çakır durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.

Odatv'nin haberine göre, akşam saatlerinde Kum Mahallesi’ndeki evine giden Başkan Recai Çakır, evinin önünde Berat Ö. ile karşılaştı. Berat Ö. "Savcılığa gittin de ne oldu?” diye bağırarak çakısını çıkarıp, Recai Çakır’a doğru salladı.

Recai Çakır, Berat Ö.’nün elini tutarken, çevredeki komşuları yardıma koştu. Komşuları, Berat Ö.’yü etkisiz hale getirirken, polise haber verdi. Polis, Berat Ö.’yü gözaltına aldı. Elinde küçük bir kesik oluşan Recai Çakır hastanede rapor aldı.