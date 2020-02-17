'CHP'li belediye başkanı, Muharrem İnce'ye kafa attı' iddiası

CHP’li Muharrem İnce, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile kavga ettiği ve burnunun kırıldığı iddiasına fotoğraflı yanıt verdi.

CHP’li Muharrem İnce’nin Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile kavga ettiği, Başkan Kesimoğlu’nun İnce’ye kafa attığı ileri sürüldü.

İnce, Ankara Çankaya’da bulunan Yaşamkent sitesindeki ofisinde dün gece bir toplantı düzenledi. Ofiste, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve eski Yalova Valisi Yusuf Erbay ile görüştü. İddiaya göre, toplantı sonrası saat 23.00 sularında ofisten çıkmak için aşağıya indiklerinde, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP’li Muharrem İnce’ye kafa attı.

Burnunda hasar oluştuğu ileri sürülen Muharrem İnce’nin kendisine kafa atıldığının duyulmaması için hastaneye gitmediği de iddia edildi.

İnternethaber’in ulaştığı Muharrem İnce, “Dedikoduyu duydum” notuyla bu fotoğrafını gönderdi.