CHP'li Belediye Başkanı: Kayyum atamak istiyorlar

Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin meclis koridorlarında Esenyurt için 'kayyum atanır' denildiğini ve AKP’li üyelerin kargaşa yaratıp bunu gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Kemal Deniz Bozkurt, belediye meclis toplantısı sonrasında yaşananlara dair konuştu.

KRT’de Ebru Birçak’ın hazırlayıp sunduğu Yerel Manşet programında konuşan Bozkurt, Belediye Meclis toplantısı sonrası bir grubun AKP’li meclis üyesine saldırdığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşananları anlatan Bozkurt, AKP’lilerin kargaşa yaratıp belediyeye kayyum atanmasının önünü açmaya çalıştıklarını söyledi.

25 DÖNÜMLÜK ARAZİ KRİZ YARATTI

Tartışmanın kaynağında Esenyurt Belediyesi'nin 2011 yılında dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nun yönetiminde olduğu vakfa, üniversite yapılması için bedelsiz tahsis ettiği 25 dönümlük arsanın olduğu belirtildi.

Üniversitenin başka bir alana yapılmasıyla birlikte 25 dönümlük arsanın boş kalması nedeniyle, iki kez ilçe belediye meclis gündemine getirilen “arsanın tahsisinin iptal oylaması” AKP oylarıyla reddedildi.

Son oturumda mecliste oylamayı izleyen bazı vatandaşlar AKP grubuna sözlü olarak tepki gösterdi

AKP grubu ve partinin Esenyurt İlçe Başkanlığı ise mecliste yaşananlar nedeniyle Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u suçladı.