CHP'li belediye başkanı istifasını geri çekti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, dün yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım” demişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Gemi'nin imzalı açıklamasını paylaşarak, "Denizli Serinhisar Belediye Başkanımız Hüseyin Gemi, görevinin başındadır. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Serinhisar halkına, hizmetlerine devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" dedi.