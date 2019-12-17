CHP'li Belediye Başkanı 'FETÖ'den tutuklandı

CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz 'FETÖ'den tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklandı.

'FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya göre 'FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ifadesi alınmak üzere bugün adliyeye çağırıldı.

Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ' silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.

İLK AÇIKLAMA

CHP'li İbrahim Burak Oğuz, tutuklama kararı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu yola çıkarken “Kendimi ve Ailemi sizlere emanet ediyorum” demiştim. Ailem önce Allah’a sonra sizlere emanet.

Vatanım, Bayrağım, Cumhuriyetim ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet.

Biraz beni özleyeceksiniz ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla..."