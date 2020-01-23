CHP'li Belediye Başkanı: Erdoğan'dan 29 kez randevu istedim ama...

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin sorunları ve talepleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini ancak karşılık alamadığını söyledi.
Özcan, son bir ayda 27 kez sözlü, 2 kez de yazılı olarak randevu talep ettiklerini belirtti.
Özcan şunları söyledi:
"Ankara-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren güzergahına Bolu'nun dahil edilmesini istiyoruz. Son bir ayda 27 kez sözlü 2 kez de yazılı olarak randevu talep ettik. Erdoğan bizi dinlerse, haklı olduğumuzu görecektir. Gerekirse Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Bu proje Bolu'nun kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir. Böylelikle 5 milyon liralık bir geri dönüş sağlanacaktır."