CHP'li Belediye Başkanı: Erdoğan'dan 29 kez randevu istedim ama...

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 kez randevu talep ettiğini ancak cevap alamadığını açıkladı.
Perşembe, 23 Ocak 2020 07:31

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin sorunları ve talepleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini ancak karşılık alamadığını söyledi.

Özcan, son bir ayda 27 kez sözlü, 2 kez de yazılı olarak randevu talep ettiklerini belirtti.

Özcan şunları söyledi:

"Ankara-İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren güzergahına Bolu'nun dahil edilmesini istiyoruz. Son bir ayda 27 kez sözlü 2 kez de yazılı olarak randevu talep ettik. Erdoğan bizi dinlerse, haklı olduğumuzu görecektir. Gerekirse Ankara'ya kadar yürüyeceğim. Bu proje Bolu'nun kalkınması açısından büyük önem arz etmektedir. Böylelikle 5 milyon liralık bir geri dönüş sağlanacaktır."

 