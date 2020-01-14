CHP'li belediye başkanı AKP'ye geçiyor: AKP'den 5 transfer

100 belediye başkanının AKP'ye katılacağı iddiasının ardından bugünkü grup toplantısında 2’si bağımsız, 1’i CHP’li, 1’i İYİP'li, 1’i SP’li 5 belediye başkanına rozet takılacağı ileri sürüldü.

Yeni partilerin kurulmasıyla birlikte “AKP güç kaybediyor” görüntüsü oluşmasını önlemek isteyen AKP yönetimi, bugün grup toplantısında 5 belediye başkanına rozet takacak.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, 2’si bağımsız, 1’i CHP’li, 1’i İYİP’li, 1’i SP’li 5 belediye başkanına bugün törenle AKP rozetinin takılması beklenirken, geçiş yapacak belediye başkanı sayısının 100’e ulaşacağı ileri sürülüyor.

Belediye başkanlarının partiye katıldıkça belediye meclis üyelerinden de katılımların olacağı dile getiriliyor.

Katılımların daha çok İYİP ve CHP’den olacağını ileri süren AKP yöneticileri, MHP ile bu konuda centilmenlik anlaşmasının olduğu, MHP’li başkanların isteseler bile partiye alınmayacağı belirtiliyor.