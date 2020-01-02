CHP'li başkan adayı İBB Şehir Hatları’nın başına geçti

31 Mart seçimlerinde CHP tarafından Ümraniye Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ancak seçilemeyen Cafer Aktürk, İBB şirketlerinden Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildi.

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 31 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlandı.

Karara göre 31 Mart seçimlerinde CHP tarafından Ümraniye Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ancak seçilemeyen Cafer Aktürk, 1 yıllığına kurumun yönetim kurulu başkanvekili seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin başkanvekilliği görevine ise CHP’nin 31 Mart’taki Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama getirilmişti.