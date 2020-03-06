CHP’li Altay: Dün yargı ‘FETÖ’ye teslim edilmişti, bugün Pelikan çetesine

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ‘FETÖ'nün yaptığı tecavüzün, tasallutun fazlasını şimdi Türk yargısına Pelikan çetesi yapıyor’ dedi. CHP'li Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin 'alelacele görüşüleceğine' ihtimal vermediğini söyleyen Altay, İdlib'le ilgili Rusya ile varılan anlaşmadan da partisinin memnun olduğunu açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’li Engin Özkoç hakkında açılan soruşturma ve yargının durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Bugün öğle saatlerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Altay “Dün yargı FETÖ'ye teslim edilmişti ve tecavüze uğramıştı. Yargı iğfal edilmişti. Bugün yargı Pelikan çetesine teslim edilmiş. FETÖ'nün yaptığı tecavüzün, tasallutun fazlasını şimdi Türk yargısına Pelikan çetesi yapıyor. Ve bunu seyrediyoruz” dedi.

'FEZLEKENİN ALELACELE GÖRÜŞÜLECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM'

Diğer CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekeye, "süpersonik fezleke" denilebileceğini söyleyen Altay, "Anayasa Komisyonu Başkanımızın, 'Sayın Cumhurbaşkanı daha fazla sinirlenmesin' deyip, bu dosyayı alelacele görüşeceğine ihtimal vermiyorum. Bunun sonuçlarının iyi düşünülmesi lazım." dedi.

'BURADA NEFSİ MÜDAFAA VAR'

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sözleri Özkoç’un Erdoğan’a iade ettiğini ifade eden Altay “Burada nefsi müdafaa vardır, kötü sözü tekrar vardır” dedi.

'TALİMATLA FEZLEKE YOLLAMAYIN'

Savcı ve yargıçlara “Yürütmenin baskısından korkmayın. Yürütmeye yaranmak için uğraşmayın” diye seslenen Altay sözlerini şöyle sürdürdü: “Elinizde Anayasa var, ceza kanunları var, diğer kanunlar var, hukukun evrensel kuralları var. Hakim olun. Cumhuriyetin savcısı olun. Talimatla fezleke yollamayın, talimatla insanları tutuklamayın. Ergenekon, Balyoz davaları dün gibi aklımızda yaşanan mağduriyetler. Canını kaybeden insanlar aklımızda. Yeni trajedilere yol açmayın.”

‘ANLAŞMADAN MEMNUNUZ'

Altay, Erdoğan ile Putin görüşmesini de değerlendirdiği basın toplantısında “ateşkes”in olmasının CHP’yi memnun ettiğini söyledi.

Alan daraldığı için cihatçıların Türkiye'ye yaklaşma mesafesinin kısaldığını, Türkiye sınırlarına daha yakın olunacağını belirten Altay, bu konuda önlem alınmasını istedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın masada “cismen” olmadığını söyleyen Altay “Ancak ruhen ve fiilen Putin, Erdoğan ve Esad vardı” dedi.

Altay “Bu anlaşmadan biz memnunuz. Sayın Bahçeli'nin haklı tepkisi ve talebinin karşılanmadığını düşünüyorum. Rusya'ya yönelik kimi talepleri vardı; özür, tazminat. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan Putin'e 4 soru sormasını istemişti, anlaşılıyor ki soramamış. Parmakla çağrılmak, onların bakanlarının ayağına koşa koşa gitmek hoş olmamıştır. Bir tarafta bizimkiler açısından ezik görüntü, bir tarafta hakim görüntü. Bir barış görüşmesine değil de bir şeyler ummaya gitmiş bir görüntü içimi incitmiştir” dedi.

'ODATV'Yİ BIRAK BURAYA BAK'

Altay, Moskova'daki görüşmelere AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katılmasını eleştirerek "İki ülke arasında yapılan ve çok gizli devlet sırlarının, belgelerinin masaya döküldüğü bir toplantıda sayın Ünal ve Çelik'in ne işi var? Eğer devlet sırrını ifşa etmek diye bir kusur aranıyorsa Oda TV'yi bırak, buraya bak" dedi.