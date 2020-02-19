CHP'li Altay: CHP’nin varlığında seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse indiremez

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ‘Erdoğan, bir darbeyle oradan inmeyecek. Böyle bir şeye tevessül edilirse, önce CHP o girişim karşısında görevini yapar, göğsünü siper eder’ diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında darbe söylentilerinin en çok AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaradığını belirterek “CHP'nin varlığında seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez” dedi.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Altay “Darbe söylentileri, Erdoğan'ın kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden toparlamak için, mağrur Erdoğan'ı mağdur gösterme gayreti olabilir. Çünkü bu söylenti en çok Erdoğan'ın işine yarar. Ya da işler çok kötü olduğu için Cumhur İttifakı darbe paranoyasına tutulmuş olabilir. Buna gerek yok. Çünkü Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır” dedi.

“Kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan, bir darbeyle oradan inmeyecektir, inemez” diyen Altay sözlerine şöyle devam etti:

'BUNA GÜCÜ YETECEK TANK, TOP İCAT EDİLMEDİ'

“Böyle bir şeye tevessül edilirse, önce CHP o girişim karşısında görevini yapar, göğsünü siper eder. Elbette Erdoğan oradan inecek. İnşallah en kısa süre içinde yapılmasını beklediğim seçimlerde, sandık marifetiyle Erdoğan oradan inecek. CHP'nin varlığında seçilmiş Cumhurbaşkanını kimse oradan indiremez. Buna gücü yetecek tank, top henüz icat edilmemiştir.”

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a “FETÖ’nün siyasi ayağı”na ilişkin yönelttiği sorulara Erdoğan’ın yanıt vermediğini belirten Altay “Erdoğan'ın FETÖ ile kesin ayrışması 15 Temmuz saat 18.00'dir. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ'nün bütün girişimlerine rağmen arayı iyi tutmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır” dedi.

'ERDOĞAN'IN KAVALA İLE BELLİ Kİ ÖZELDE BİR HUSUMETİ VAR'

Osman Kavala’nın Gezi davasından beraat etmesinin ardından 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren Altay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın “yargının siyasallaşmasının acı, kötü bir örneği”ni yaşattığını söyledi.

Kararın “hiçbir hukuki bir yanı” olmadığını kaydeden Altay "Dün sözcüsü 'Mahkeme kararı' demişti, bugün Erdoğan mahkeme kararına 'Manevra' diyor. Buna 'Manevra' derseniz, 'Ben de ileride bir gün HSYK Başkanvekili olurum' diyen çok sayıda savcı harekete geçer. Bunu talimat gibi algılar. Nitekim öyle olmuştur" dedi.

Altay "Bundan üzüntü duyuyoruz. Gezi davasının da Ergenekon ve Balyoz davaları gibi mizansen ve kumpas davası olduğu da böylece ortaya çıktı. Erdoğan'ın Kavala ile ilgili belli ki özelde bir husumeti var" diye konuştu.