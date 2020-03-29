CHP'li Ağbaba: 200 kişilik bölükte 11 askerde koronavirüs çıktı

CHP'li Veli Ağbaba, '200 kişilik bölükteki 11 askerde koronavirüs tespit edildiği' iddiasını Sağlık Bakanı Koca'ya sordu.
Pazar, 29 Mart 2020 12:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 200 personelin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildiği" iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.

Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iddiaları soran Ağbaba, askerlerin her gece dip dibe aynı koğuşlarda yattığını dile getirdi.

Ağbaba, bölükteki askerlerin acilen tek kişilik koğuşlara taşınması talebinde bulundu. 