CHP'li Ağbaba: 200 kişilik bölükte 11 askerde koronavirüs çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 200 personelin bulunduğu bir bölükte 11 askerde koronavirüs tespit edildiği" iddiasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.
Hakkari/Yüksekova’da 200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerde coronavirüs tespit edildiği iddiası var.
Askerlerimiz her gece aynı koğuşta dip dibe yatmaya devam ediyorlar!
Bölükteki askerlerimiz acilen tek kişilik yurt veya otel odalarına yerleştirilmeli.@drfahrettinkoca
— Veli AĞBABA (@veliagbaba) March 28, 2020
Sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iddiaları soran Ağbaba, askerlerin her gece dip dibe aynı koğuşlarda yattığını dile getirdi.
Ağbaba, bölükteki askerlerin acilen tek kişilik koğuşlara taşınması talebinde bulundu.