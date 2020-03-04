CHP'i Engin Özkoç hakkında 'Erdoğan'a hakaret' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Özkoç bugün düzenlediği basın toplantısında "Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez" demişti.
Özkoç'un basın toplantısının ardından TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumda yaptığı konuşma sırasında AKP'li milletvekilleri Özkoç'un üzerine yürümüş, çıkan arbede üzerine oturuma ara verilmişti.