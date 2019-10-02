CHP'den ve Saadet'ten yüzde 50+1 değerlendirmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yüzde 50 artı 1 tartışmalarını değerlendirdi, 'Eğer değişicekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirelim, parlamenter sistemi güçlendirelim' dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da 'Yüzde 40'ı fazla söylemişler, AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek' açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in yüzde 40'a düşürülmesi tartışmalarına ilişkin, "Bir devlet, ülke yönetiyorsunuz. Ülke yönetmek, devlet yönetmek ciddi iştir, büyük bir sorumluluktur. 'Olmadı hadi bir daha düzeltelim.' Bu yap bozla olacak şeyler değil" dedi.

BU YASAYI TOPYEKÜN KONUŞALIM

"Eğer değişicekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştirelim" diyen Seyit Torun, parti olarak bunu konuşmaya hazır olduklarını bildirdi. Torun, "Yoksa sağından, solundan onu konuşalım, yok o tarafı olmadı, bu tarafı olmadı değil. Bu yasayı topyekün konuşalım, değerlendirelim" dedi.

Kendi önerileriyle ilgili de bilgi veren Torun, parlamenter sistemin güçlendirilmesinden yana olduklarını söyledi.

YÜZDE 10 BARAJINA MUHTAÇ HALE GELECEK

Temel Karamollaoğlu, Yeni Ekonomi Programına ilişkin, "Ekonomimiz uçuşa geçmiş, havada da nereye ineceğini bilemiyor" dedi.

Karamollaoğlu, "Sayın bakan kimi ikna etmeye çalışıyor? İsraftan vazgeçmeniz gerekiyor. Üretim artmadan işsizlik oranı düşmez. Türkiye’nin ekonomide reforma değil anlayış değişikliğine ihtiyacı var. Kendileri gibi düşünmeyenlerin hepsi hain. Sizin karşınıza geçenler size düşman olduğu için değil sorunlarını çözemediğiniz için karşısınıza geçiyor. İnsanlar borçla ev, araba aldılar, hacca gittiler, düğüne gittiler. Borca dayalı bir ekonomi çökmeye mahkûmdur" diye konuştu.

Yüzde 50 artı 1 tartışmalarına da değinen Karamollaoğlu, "Yüzde 40'ı fazla söylemişler, AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek. Bir kişiye bütün yetkileri verirseniz halkın iradesini yansıtamazsınız" dedi.