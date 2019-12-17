CHP'den Urla Belediye Başkanı ile ilgili açıklama: Aklanacağını biliyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un 'FETÖ' üyeliği iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada 'Başkanımızın yanındayız, takipçiyiz. Başkanımızın en kısa zamanda suçlamalardan aklanacağını biliyoruz' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün "FETÖ" üyeliği iddiasıyla tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ile ilgili "Başkanımızın yanındayız, takipçiyiz. Başkanımızın en kısa zamanda suçlamalardan aklanacağını biliyoruz" dedi.

Öztrak düzenlediği basın toplantısında, Urla Belediye Başkanının tutuklanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Dosyada gizlilik kararı var. FETÖ üyeliği suçlamasıyla savcılığa sevk edilmiş. Savcının daveti ile İzmir Başsavcılığına gitmiş. Delil karartma, gizleme gibi tutuklama sebeplerinden biri mevcut değil. Kesinleşen hüküm de yok. Rekor bir oyla seçilen başkanın kararı. Demokrasiye darbe vurmaktır. FETÖ'yle kimlerin yürüdüğü hepimizin bilgisi dahilindedir. CHP, FETÖ'nün karşısındaydı, yine karşısında. Başkanımızın yanındayız, takipçiyiz. Başkanımızın en kısa zamanda suçlamalardan aklanacağını biliyoruz."

