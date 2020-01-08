CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

CHP, üniversite öğrencilerinin yemeklerinin ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün imzası bulunan yasa teklifi ile ilgili CHP Parti Okulu'nda basın açıklaması yapıldı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün TBMM Başkanlığı'na verdiği teklife göre; devlet üniversitelerinde öğrencilere, bedeli ilgili üniversitelerin yılı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmak üzere ücretsiz yemek verilecek. Yemek maliyetleri öğrenim harç ve ücretlerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

'DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AYLIK GIDA HARCAMASI 2.163 TL'

Teklifin gerekçesinde, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık gıda harcamasının 2.163 TL olarak hesaplandığı belirtilerek şöyle denildi:

“Yine dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık vb. gibi insan onurunun gerektirdiği aylık zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama 7.045 TL olarak tespit edilmiştir.”

'NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 20’Sİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİR GELİRE SAHİPKEN'

“Sözü geçen tespitlere göre nüfusun yaklaşık yüzde 20’si açlık sınırının altında bir gelire sahipken toplumun yüzde 60’ı yoksulluk sınırının altında kalan kazançlarla geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan aileler çocukları için güzel bir gelecek hayali kurmakta, bütün imkânsızlıklara rağmen evlatlarının eğitim alabilmesi için çaba sarf etmektedirler.

Yükseköğretim öğrencilerinin aylık giderleri yurt, yemek, ulaşım ve diğer gereksinimler hesaplandığında 2 bin liradan daha yüksek bir rakama ulaşmakta, sözü geçen giderlerin miktarı 2020 yılı için açıklanan asgari ücrete eşit ya da üzerinde bulunmaktadır. 2.324 TL kazanca sahip bir ailenin güncel şartlarda bir öğrencinin üniversite masraflarını karşılaması mümkün değildir.”