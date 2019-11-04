CHP'den Süleyman Soylu'ya 'ahmak' yanıtı

Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşma nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' diyen Süleyman Soylu'ya CHP'den yanıt geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ekrem İmamoğlu'na "Ahmak, bedelini ödeyeceksin" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

"Süleyman Soylu seçilmiş birine kalkıp bu hakaretleri edecek kadar kendini kaybetmiş vaziyettedir" diyen Öztrak, "Atanmışların seçilmişlere bu şekilde konuşmaya hakları yoktur! Her yurt dışına çıktıklarında Türkiyeyi kötülediler. Bu lafın sorumluluğu vardır ve hesabı sorulacaktır" ifadesini kullandı.

Avrupa Konseyi'nde yaptığı konuşma nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Soylu, "Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.