CHP'den 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, salgın gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, 'sokağa çıkma yasağından çekinilmemelidir' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztrak, AKP'ye çağrıda bulunarak "sokağa çıkma yasağından çekinilmemeli" dedi.

Öztrak'ın açıklamarından başlıklar şöyle:

Ülkemizde salgının seyrinyle ilgili sayılar kaygı verici. Hasta sayısı 9 bin 217'e sayıya ulaştık.

Yarın çok daha ağır tedbirler almak zorunda kalacağımız kesin.

İktidar sorumluluktan kaçıyor, maden bir bilim kurulu oluştu sokağa çıkma yasağından çekinilmemelidir.

Gün dayanışma günüyse devletten milyarlarca dolar iş alan müteahhitten de yurttaşlara yardım görmek istiyoruz.

Bir yanda yardım toplayan asil insanlar, diğer yanda test kiti stoklayan Saray beslemeleri.

Erdoğan ve Sağlık Koca'nın farklı açıklamaları kuşkuyu yaratmaktadır.

Acaba millet test kitleri bulamazken internette sipariş alanlarla ilgili inceleme başlattınız mı?