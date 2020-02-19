CHP'den Osman Kavala açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Osman Kavala hakkında tahliye kararı verilmesinden kısa süre yeniden gözaltı kararı alınmasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 840 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın hakkında beraat kararı verilmesinin hemen ardından başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmesine tepki gösterdi.

Özel, "Osman Kavala 'üst' kararı, Erdoğan'ın yargıyı hükümsüz kılmak için talimatla karar yazdıracak kadar meseleyi kan davasına dönüştürdüğünün ispatıdır. Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

Kaftancıoğlu ise, "Hukuksuzluğunuzda boğulacaksınız! Bir kişiye yapılmış haksızlık, tüm topluma yapılmış sayılır” açıklamasında bulundu.