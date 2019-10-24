CHP’den Ömer Çelik’e ‘sabotaj’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’nun Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu grup toplantısında okumasını ‘siyasi sabotaj’ diye yorumlayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e CHP’den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ‘Adalet ve Kalkınma Partisi, sabotaj partisinin ta kendisidir’ dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Trump’ın Erdoğan’a yazdığı mektubu grup toplantısında okumasının “siyasi sabotaj” olduğunu öne sürdü.

Mektubun “yok hükmünde” olduğunu öne süren Çelik “Kılıçdaroğlu siyasi sabotajı gerçekleştirmeye çalışmıştır. Kılıçdaroğlu daha önce de FETÖ'nün tapelerini okumuştu Meclis’te” diye konuştu.

Çelik’in bu sözlerine yazılı bir açıklamayla yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Bir sabotaj partisi varsa, geldiği günden bugüne kadar, başta dış politika, terör ve ekonomi olmak üzere eline attığı her alanda bir yıkım yaşatmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi, sabotaj partisinin ta kendisidir" dedi.

Çelik’in “Türkiye’nin kurucu partisine, çökmüş bir imparatorluktan bir cumhuriyet kurmuş partisine” sabotaj partisi demesinin hadsizlik olduğunu belirten Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin iyi komşuluk ilişkilerini sabote edenlerin, sabotaj diye yakınmaya hakkının bulunmadığını kaydetti.

‘HAKARET DOLU MEKTUBU YALAYIP YUTTULAR’

Trump’ın dünyada hiçbir devlet başkanının hiçbir devlet başkanına yazamayacağı nitelikte, hakaretlerle dolu bir mektup kaleme aldığını belirten Özel “Bu mektubu 9 gün elde tuttular, yalayıp yuttular, sustular. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını korumak anamuhalefet partisine düştü” dedi.

Özel “Atatürk’ün, İnönü’nün, Ecevit’in koltuğunda oturanların, onların cesaretinin onda birini gösteremediği bir ortamda, sabote edilen, dinamitlenen bir şey varsa Türkiye’nin itibarıdır. Bunu sabote eden de Adalet ve Kalkınma Partisidir. Mektubu Amerikalılar servis etmiş, o mektubu iade etmediği, reddetmediği, cevap vermediği anlaşılmış. Mektubu yazana cevap vereceğine, bu mektuba niye cevap vermedin diyeni eleştiriyor. Akıl alır gibi değil” açıklamasında bulundu.

