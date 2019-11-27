CHP’den 'Muharrem İnce' kararı

Muharrem İnce’nin, Saray iddiası sonrası yaptığı 'parti yönetiminde çete var' açıklaması CHP'de tartışma konusu oldu. Parti yönetimi 'çete' iddiaları sonrası İnce'yi Genel Merkez'e davet etme kararı alırken, çete derken kimleri işaret ettiği sorulacak.

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin, "parti yönetiminde çete var" açıklaması tartışma yarattı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, Muharrem İnce'nin parti yönetimine dönük eleştirilerin bir bölümünü, yaptıkları sekiz dakikalık konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na aktardığı öğrenildi.

Bu görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye, bu eleştirileri ve iddialarını daha sonra dinleyeceğini söylediği, ancak İnce'nin bu daveti beklemeden basın toplantısı yapmasının partide gerilim yarattığı kaydedildi.

Parti kaynakları, tartışmanın durulmasından sonra İnce'nin Genel Merkez’e çağrılarak dinleneceğini ve gerekirse iddialarını araştırmak üzere bir komisyon kurulabileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “CHP içinde çete bulunduğunu söylemek gaflettir, bühtandır (kara çalmadır)” demişti.