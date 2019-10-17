CHP'den mektup açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin, 'Umarım Erdoğan bu paçavrayı okumamıştır. Müttfefiklik hukukuna sığmamaktadır. Hak ettiği yanıt verilmediği müddetçe küstahlık artacaktır' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektuba ilişkin CHP'den açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "ABD Başkanı'nın Suriye'deki teröristlerle mektup arkadaşlığı yaptığı görülmektedir. Umarım, Erdoğan bu paçavrayı okumamıştır. Müttfefiklik hukukuna sığmamaktadır. Hak ettiği yanıt verilmediği müddetçe küstahlık artacaktır" dedi.

'HAREKAT BAŞLADIKTAN SONRA GELDİ, İADE EDİLMELİ'

Öztrak, "Erdoğan'ın küstahlığı görmeyip tevile yeltenmesi ağırımıza gitmektedir. Rezalate Barış Pınarı Harekatı ile cevap verdik demektedir. 9 Ekim 16.00'da harekat başlamıştır. ABD'de saat 9'dur. Mesai yeni başlamıştır. Kağıt parçası harekat başladıktan sonra gönderilmiştir. Buna daha henüz gerekli cevap verilmeştir. Bu müsvedde sahibine derhal iade edilmelidir" diye konuştu.