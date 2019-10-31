CHP'den 'İstanbul'a fiili kayyum' açıklaması

İstanbul Boğazı’nda İBB’ye ait olan tüm yetkiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanacak yeni kurullara devredilmeye hazırlanırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Boğaziçi’nde İBB’yi yetkisiz kılmak, fiili kayyumdur' değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Boğazı ile ilgili planlama, izin ve denetim yetkileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulacak kurullara devredilecek. Hazırlığı devam eden düzenlemeyle birlikte İBB'nin boğazlar konusunda hiçbir yetkisi kalmayacak. Söz konusu hazırlığa tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi’nde İBB’yi yetkisiz kılmak, fiili kayyumdur. Seçilmişlerin yetkileri atanmışlara devredilemez. Tüm hukuki yollara başvurulacak" dedi. İLGİLİ HABER Erdoğan İstanbul Boğazı'nı da kendine bağlıyor DÜZENLEMEDE NELER VAR? Erdoğan tarafından hazırlanan Boğazlar düzenlemesinde yer alan başlıklar şöyle: Taslakla Boğaziçi Alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi için kurulan ve yerel yönetimin de temsil edildiği Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri yeni kurulacak yapılanmalara devrediliyor. Bu kurulların yerine görev yapmak üzere Boğaziçi Başkanlığı ve Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları kuruluyor.

Boğaziçi Başkanlığı, Boğaz’daki uygulamaların gerçekleştirilmesi ve denetimi konusunda tam yetkili olacak, ilçe belediyelerince yerine getirilmeyen konulara da doğrudan müdahale edebilecek. Boğaziçi Başkanı ve yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Anadolu ve Avrupa yakalarında kurulacak Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları’nın başkan ve üyelerinin atamasını da Cumhurbaşkanı yapacak. İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetkileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek.

İstanbul Boğaziçi alanı “siluet geçiş sahaları” da eklenerek genişletiliyor. Boğaziçi alanı olarak tanımlanan bölgeye, Boğaziçi su yolları, dolgu alanları, sahil şeridinde veya gerisinde kalan su yolları da ekleniyor.

Boğaziçi öngörünümde bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı ile sınırlı olan yapılaşma izni kafeterya ile açık sosyal, kültürel ve spor tesisleri de eklenerek genişletiliyor.

Boğaziçi alanı içindeki devlet ormanı statüsündeki yerler içinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da bulunduğu Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılırken taslakla bu yetki Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Bunların tahsis ve kullanım hakkı da içinde belediye temsilcilerinin de yer aldığı Boğaziçi İmar İdare Heyeti yerine Tarım ve Orman Bakanlığınca kararlaştırılacak.

İmar planında yeşil alan belirleme yetkisi de belediyeden alınarak Boğaziçi Başkanlığı’na bırakılıyor.

İBB’ye ait olan bölgedeki yapıların denetimi yetkisi de Boğaziçi başkanlığı ile ilçe belediyelerine bırakılıyor. İLGİLİ HABER HDP tepki göstermişti: İmamoğlu'ndan 'kayyum' açıklaması