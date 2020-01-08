CHP'den İran ve ABD açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MYK gündemini kamuoyuyla paylaştı.

Çeviköz "Kısa bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme sonucunda bölgemizde süren tırmanmanın endişe veren bir boyut kazandığını düşündüğümüzü ve ABD ile İran arasında gerginliğin daha fazla tırmanmaya evrilmeden en kısa zamanda son bulmasını ve bunun en doğru yol olduğunu kararlaştırdık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı "Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle birlikte İran'ın bir hamle yapması zaten bekleniyordu. Bu misilleme de bu sabaha karşı gerçekleşmiş görünüyor. Biz CHP olarak biliyorsunuz sürekli olarak diplomasi ve hukuk yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.