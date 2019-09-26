CHP'den IMF açıklaması: İşimiz olmaz...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP'nin IMF ile yaptığı görüşmelere ilişkin, 'IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin IMF ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Kaya, "CHP heyetinin IMF ile yaptığı görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları oldu. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Numan Kurtulmuş'un ne söylediği çok önemli değil. Çünkü Kurtulmuş bir siyasi parti kurmuştu, onun genel başkanıyken Recep Tayyip Erdoğan'a söylediklerini ciddiye alsak, bugün yan yana durmaları mümkün değil" yanıtını verdi.

"Kapitalizmin hegemonyası altında siyaset yapanlar, IMF ile bugüne kadar tüm ilişkilerini götürenler, 20 gün sonra IMF görüşmelerini gündeme taşıdılar" diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Sormak istiyorum, 11 gün IMF heyeti Türkiye'de kaldı, kimlerle görüştü, iktidarın hangi kanatlarıyla görüştü, sarayın hangi dehlizlerinde bu görüşmeler yapıldı? Bunları açıklasınlar. IMF heyeti Türkiye'ye geldiğinde her dönem kendisine karşı olan siyasi oluşumlarla, sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle görüşür. Kiminle imza attıkları önemli. IMF, eğer CHP'ye 'Bunlar, bu ülkeyi yönetemiyor, siz ne düşünüyorsunuz, siz de şu anda Türkiye'nin birinci partisi konumuna geldiniz' niyetiyle geliyorsa şunu çok net bilmeleri gerekir; bizim, IMF ile işimiz olmaz. Bizim, Türkiye ekonomisini ayağa kaldıracak politikalarımız var."