CHP'den İlker Başbuğ'a suç duyurusuna tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel AKP’li milletvekillerinin İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Başbuğ’un ‘FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin TBMM’de 2009 yılında geçirilen düzenlemeye işaret etmesi üzerine konuşan Özel, CHP’nin bu teklifi AB uyum yasaları kapsamında onayladığını ancak değişiklik önergesinden haberdar olmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’nin İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmasını “tarih karşısında bir ayıp” diye niteledi.

Başbuğ, 2009 yılında Meclis’ten geçen ve görevdeki askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan değişiklik önergesini teklif edenlerin “FETÖ’nün siyasi ayağı” kapsamında araştırılması gerektiğini ifade etmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş bugün Başbuğ ve Dursun Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Özgür Özel bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP’nin sözkonusu kanun teklifine AB’ye uyum yasası kapsamında onay verdiğini ancak sözkonusu değişikliğe ise onay vermediğini savundu.

Özel 7 Ocak 2009 tarihli kanun tasarısının Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bütün bakanlarının imzasıyla geldiğini ve teklifin kamuoyuna AB uyum yasalarına uyum adı altında açıklandığını, CHP grubuna ziyaretin de bu gündemle yapıldığını anlattı. CHP’nin teklifin 7. maddesinde uyuşturucu ticaretinden kazanılan mal varlıklarının aklanmasının da suç olmasına dair eklenen hükme destek verdiği söyleyen Özel “Yapılan operasyon Tayyip Erdoğan imzasıyla uyuşturucu ile mücadelesi diye konulup gecenin bir yarısı Mustafa Elitaş önergesiyle ‘hali dahilinde’yi ‘halinde’ye çevirme meselesidir” diye konuştu.

CHP’li Özel “FETÖ ile mücadele diyorsunuz ya, FETÖ kendisi ile mücadele edenleri temizledi size bu imzayı attırarak, bu değişikliği yaptırarak. Kimi, neyi kandırıyorsunuz?” dedi.

Deniz Baykal’ın sözkonusu maddeye uyuşturucu ile mücadele için bir kelime ekleneceğinden haberi olduğunu ancak gece yarısı yapılan bu değişiklikten haberi olmadığını söyleyen Özel “Bu işi bir şeytan bir FETÖ bir de bu imzayı atanlar biliyor ki öyleyse suçlular, bilmiyorlarsa önergeyi ellerine kim tutuşturmuş açıklasınlar” dedi.

Özel şunları söyledi:

“Şunu sormazlar mı sen dürüstsen, namusluysan neden Recep Tayyip Erdoğan bu uyuşturucu yazdı da bunu yazmadı? İlk kanunun metnine koymadın. Bu ‘halinde’yi yazıp daha demokratik bir şey biz askerleri sivil mahkemelerde yargılayacağız demiyorsan oyun yapıyorsan bunu görecek, bileceksin.”

“AKP için bir suç duyurusunda ayıp örtme değil öz eleştiri yapıp özür dileme zamanıdır. Yok bu iş FETÖ yaptı diyor, sahipleniyor, ben o FETÖ’nün yaptığı tüm Balyoz, Ergenekon’u sahipleniyorum demektir. Ey Erdoğan sen yine FETÖ’cülerin yanında saf tut, biz yine bu insanların yanında oluruz.”

