CHP'den ihraç edilen vekil, yeni parti kuracağını ilan etti

CHP’den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni parti kurma hazırlıklarına başladığını açıkladı.

CHP’den ihraç edilen Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, siyaset yelpazesinde merkez noktasında yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında olduğunu “Hepimiz Buradayız” sloganıyla duyurdu.

“Hedefimiz sadece klasik bir siyasi parti kurmak değildir. Hedefimiz, Türkiye'de radikal, köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır” diyen Yılmaz’ın toplantısına MHP’li kimliğiyle devlet bakanlığı görevinde bulunmuş Abdulhaluk Mehmet Çay katıldı. Ayrıca "Türk milliyetçiliği" çalışmalarıyla ön planda olan Prof. Dr. Anıl Çeçen de toplantıdaydı.

Amerika’nın Sesi’nden Yıldız Yazıcıoğlu’nun haberine göre, Yılmaz, “Bu oluşumda kimse alt kimlik siyaseti yapamaz. Biz herkesin kimliğine değer veriyoruz. Ama en önemli şey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır" dedi.

"Bu oluşumun içerisine ırkçılar, faşistler, bölücüler terör sevicileri giremez" diyen Yılmaz "Bizim hedefimiz bireyin özgürleştirilmesi ve devletin kurumsal olarak güçlendirilmesidir. Bugün birey özgür değildir, devlet de güçlü değildir” diye konuştu.

Yılmaz, Türkçe ezan okunması çağrısının ardından parti yönetimine yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek 20 Kasım 2018’de CHP’den ihraç edilmişti.