CHP'den Erdoğan'a yanıt: İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın evlilikle ilgili sözlerine, insanların işleri olmadığını, bu yüzden evlenemediklerini söyleyerek yanıt verdi. Öztrak 'Evlenme işlerine karışmayacaksınız, susacaksınız' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!" sözlerine atıfta bulunarak "Eli doğru dürüst ekmek tutmayan gençler nasıl evlenecek? İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek? Evlenme işlerine karışmayacaksınız, susacaksınız" dedi.

Öztrak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "Medya vatandaşların haber alma hakkı ve dördüncü güç olma bakımından son derece önemli. Bugün ülkemizde birkaç tane kuruluş hariç basının bu görevlerini yerine getirebildiğini söylemek mümkün değil. İktidarın elindeki kamu gücünü basına karşı kullanması, hapis cezaları, kamu bankalarının kaynakları kullanılarak TV ve gazete sahipliğinin giderek yandaşlara kaydırılması, gazetecilerin fişlenerek hedef haline getirilmesi gibi pek çok neden ülkemizde basınımızı adeta görev yapamaz hale getirmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi artan kâğıt fiyatları hem ulusal basını hem de yerel basını çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Son ekonomik krizin bütün bunlara eklenmesiyle birlikte basın ve yayın sektöründe ciddi bir erime yaşanmaktadır. Kriz nedeniyle yerel ve ulusal basında üç yüzden fazla dergi ve gazete yayın hayatına son verirken; 5500 basın ve yayın emekçimiz de işsiz kalmıştır. Diğer taraftan ucube tek adam rejimi en çok özgür basına darbe vurmuştur" diye konuştu.

Öztrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: