CHP'den 'Engin Özkoç' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke açıklamasına yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün CHP'li Engin Özkoç hakkında savcılık tarafından başlatılan soruşturmayla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Özgür Özel, "Adalet Bakanısın; Beklenir ki biraz hukuka saygın, Biraz da utanma duygun olsun. Henüz yazılmamış fezlekeyi nasıl Meclis’e yolluyorsun. Bu emir komuta zinciri içindeki rolünden hiç mi sıkılmıyorsun? Sarayın zabiti, majestelerinin katibi..." ifadesini kullandı.

Gül, "Özkoç hakkındaki fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" demişti.