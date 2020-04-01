CHP'den 'Belediyeler yardım toplayamaz' genelgesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, İçişleri Bakanlığının belediyelere yönelik yardım toplama yasağını içeren genelgeye, 'Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur' diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği, "Belediyeler valilikten izinsiz yardım toplayamaz" genelgesine tepki gösterdi.

Söz konusu yardım kampanyasını düzenlemenin belediye başkanının inisiyatifinde olduğunu belirten Torun, hükümete, "Bu eksiklikleri hep beraber giderelim. Ne mahsuru var? Engellemeyin, yarın bunun hesabı size sorulur" diye seslendi.

Torun, "Belediyelerimiz içinde bulunduğumuz krizden dolayı zaten ciddi ekonomik kriz içinde. Ama bu değerli katkıları vatandaşımızın kendi öz iradesiyle yaptığı bağışları engellemeyin. Engellerseniz yarın vatandaşımız mağdur olur" sözleriyle çağrıda bulundu.