CHP’den Bahçeli'nin açıklamasına yanıt: Parti içi çekişme

MHP lideri Bahçeli’nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlık yolunun açıldığı ve MHP tarafından inceleme komisyonu oluşturulduğuna ilişkin yazılı açıklamasına CHP’den yanıt geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasında CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunulmazlık yolu açıldığı ve MHP tarafından hakkında bir inceleme komisyonu oluşturulduğu şeklindeki sözlerine CHP’den yanıt geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamayı “siyasi nezaketsizlik” olarak tanımlayarak MHP içinde üç kişinin kendilerini övdükleri bir metni Bahçeli’ye imzalattıklarını dile getirdi.

Özel, “CHP 100 yıllık tarihi boyunca bu kadar vesveselerle dolu, bu kadar acele kaleme alınmış bir açıklama görmemiştir. Biz Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili her türlü olumlu adımı atmışızdır, süreci de yakından izlemişsizdir” dedi.

‘SAĞLIĞI İYİDİR, GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE HAİZDİR’ MESAJI

Hiçbir CHP’li Bahçeli’nin sağlığıyla ilgili olumsuz bir durum istemediğini söyleyen Özel “Ama MHP içinde Bahçeli’nin sağlığı ve siyasete devam edip etmeyeceği üzerine birtakım iç hesapların olduğu hepimizin malumudur. Bugün yazılan metin belki Türkiye içine Sayın Bahçeli, görevinin başındadır, sağlığı iyidir hatta gündem değiştirmeye haizdir mesajını vermekten öte değildir” dedi.

'TAHKİKAT KOMİSYONLARI'

“Elbette CHP olarak böyle bir parti içi çekişmenin, rekabetin içine çekilmemize üzüntüyle yaklaşmaktayız” diyen Özel, “Bugün MHP 1950’lerde kalmış olan tahkkat komisyonlarını kendi partisi içinde de kurmaya yeltenecek kadar, kendilerini de ileride utandıracak bir işe kalkışmışlardır.

Sayın Genel Başkanımız hakkında birtakım çirkin iddialarla bir komisyon oluşturmak hem de o komisyonda yer alan 3 zatı, kendi kendilerini övdükleri bir metni Bahçeli’ye imzalatmış olmaları bambaşka bir konudur. Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunmak isteyenler son seçimde yedikleri demokrasi tokadını bir kez daha yiyeceklerdir” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'MİLLİYETÇİLİK' MESAJI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Bolu'nun Kıbrısçık ilçesinde halka hitap ettiği konuşmasında Bahçeli’ye üstü kapalı yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk'ten gelir. Bizim milliyetçilik anlayışımızı Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına, Akdeniz sularına yazmışız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını kaybetmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken niye kimse konuşmuyordu da tek ben konuşuyordum? O toprak bizim toprağımızdır. Kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz bunu herkes böyle bilsin” diye konuştu.

