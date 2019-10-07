CHP'den Bahçeli 'beğeni'si açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabının MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin sağlığına ilişkin 'beğeni'siyle ilgili 'Türkiye'de siyaseti millet şekillendirir. Bu beğeni, ülkemizin siyasi parti liderine yönelik hadsizliktir, gereğinin yapılmasını bekliyoruz' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Başka bir ülkenin içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz” diyen Özkoç, “ABD Ankara Büyükelçiliği’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili paylaşımını, kesinlikle doğru bulmuyoruz.

Başka bir ülkenin içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz. Bu konuda ABD Büyükelçiliği ayrıntılı ve net bir açıklama yapmalıdır. Türkiye’de siyaseti millet şekillendirir. Bu beğeni, ülkemizin siyasi parti liderine yönelik hadsizliktir, gereğinin yapılmasını bekliyoruz!” dedi.