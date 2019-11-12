CHP'den AKP'ye geçerken 'Büyüksün reisim...' demişti: Bugün atandı

Çeşitli kurumlara atama kararları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken yerine Barış Saylak atandı. Muğla Milas'ta CHP belediye başkan adayı iken AKP'ye geçen Barış Saylak'ın Erdoğan'a 'Reisim' diye seslendiği video yayımlanmıştı.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararda Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal görevden alınırken yerine Barış Saylak atandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde CHP belediye başkan adayı iken CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen ve AKP adayı olan Barış Saylak’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinin videosu ortaya çıkmıştı.

Barış Saylak'ın, Erdoğan'a "Reisim" diye seslenmesi ise dikkat çekmişti. Saylak, bu ifadeyi birkaç kez tekrarlamıştı.

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