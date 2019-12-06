CHP'den AKP'lilere verilen ihalelere savunma: Düşmanlık yapacak halimiz yok

İBB'nin AKP'lilerin şirketlerine verdiği ihaleler tepki çekerken, CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Seçimler öncesi AKP'nin belediyelerdeki ihale şebekesine son vereceğini iddia eden CHP'nin, Yenikapı'da sergilenen ihtiyaç fazlası araçların kiralandığı şirkete üst üste ihaleler vermesi tepki çekmişti.

KRT'de Yerel Manşet programında Ebru Birçak'a konuşan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, ihaleleri savundu.

"İhaleleri siyasi rant aracı olarak görüyorlar. Kimse kusura bakmasın biz böyle görmüyoruz" iddiasında bulunan Subaşı "En uygun teklifi yapan bizimle iş yapar. Özel olarak bir düşmanlık yapacak halimiz yok" dedi.