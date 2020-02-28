CHP'den açıklama: Meclis'in sessiz kalarak hızla toplanmaması düşünülemez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, 'Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalarak hızla toplanmaması düşünülemez' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama daha yaptı.

Öztrak şunları söyledi:

"Kayıplarımız büyük acımız ise tarifsizdir. Dün gece yaptığımız MYK toplantısında İdlib'deki gelişmeleri değerlendirdik. Bugün de dün akşam başladığımız değerlendirmeye devam ettik. TBMM'yi bu konuyu görüşmek üzere kapalı oturumda toplantıya çağırma kararını dün almıştık. Bugün de Meclis'in olağanüstü yarın saat 14:00'de toplanıp konuyu kapalı bir oturumda görüşmek için TBMM Başkanlığı'na başvurduk. Bu çağrımız anayasadaki gerekçelere dayanmaktadır. Bu birlik ve bütünlük içinde yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayretidir. Öncelikle Türk ordusu TBMM'nin ordusudur. Onlarca şehidimiz varken TBMM'nin buna sessiz kalarak hızla toplanmaması düşünülemez."