CHP'den 230 bin avroluk 'lobi' iddiası açıklaması: O isim Çavuşoğlu

CHP’li Özgür Özel, 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uluslararası lobicilik yaptığı duyumlarını aldık. Bakanın acilen açıklama yapması gerekiyor' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup kürsüsünden duyurduğu, “Bir bakanın yasa dışı uygulamalara katıldığı duyumları alıyoruz” sözlerinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uluslararası lobicilik yaptığı duyumlarını aldık. Bakanın acilen açıklama yapması gerekiyor” açıklaması geldi.

Çavuşoğlu’nun uluslararası lobicilik faaliyetlerine katıldığı ve yüklü bir ödeme aldığı iddialarını aktaran Özel, “Türk dış politikasını temsil eden bir kişinin böyle bir skandalda adı geçtiği için hemen açıklama yapması gerekiyor. Sessiz kaldığı her dakika ülkenin itibarını zedeler” dedi.