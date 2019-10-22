CHP'de Suriye harekatına tepki gösteren başkan görevden alındı

CHP'nin Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin tezkere kararına tepki gösteren Mardin İl Başkanı Ahmet Duyan, görevden alındı. Duyan, CHP yönetiminin aldığı karar öncesi görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı’nda toplanan MYK’da ilginç bir karar alındı.

"Sivillerin güvenliği alınmadan yapılan bir tezkereye "Evet" demenin doğru bir yanı olmadığını düşünüyorum, Ölümlere ve birçok şeye sessiz kalınan bir siyasi anlayışın parçası olamayacağımdan dolayı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla bildiririm" diyen Mardin İl Başkanı Ahmet Duyan, istifası Genel Merkez'e ulaşmadan görevden alındı.

Duyan’ın açıklamasında CHP’nin tezkere konusundaki tavrını eleştirmesinin MYK’nın tepkisine neden olduğu öğrenildi.