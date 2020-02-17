CHP'de olaylı kongre: Mikrofon devrildi, su şişesi fırlatıldı, yumruklaşma yaşandı

Ankara Olağan İl Kongresi’nde delegelerden Tevfik Koçak’ın konuşması sırasında söylediği sözler kadınların tepkisini çekti. Kongrede adaylık gerilimi de yaşanırken, partililer arasında zaman zaman yumruklaşmalar yaşandı.

CHP Ankara İl Kongresi olaylı geçti. Kongrede faaliyet raporlarının okunmasının ardından söz partililere verildi. Delegelerden Tevfik Koçak’ın konuşmasında “Siyasetin işine, kışın güneşine, kadının işvesine güven olmaz” ifadesi salonda bulunan kadınların tepkisine neden oldu.

Koçak’ın sözlerini “Bu Anadolu’nun her yerinde söylenir” diye savunması gerilimi daha da yükseltti.

Kürsüye gelen bir kadın mikrofonu devirdi. Divanın müdahalesine rağmen gerilim sürerken, kürsüye su şişesi fırlatıldı.

ADAY YUMRUKLAŞMASI



Ankara’da Kılıçdaroğlu, Ali Hikmet Akıllı’yı işaret etmişti. Mevcut il Başkanı Rıfkı Güvener, daha önce adaylıktan çekilirken, eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya aday olacağını açıkladı. Yalçınkaya’nın adaylığı için en az 64 imza gerekirken, atılan imzalardan bazılarının mükerrer oduğu iddia edildi. İmza itirazları sürerken partililer arasında tartışmalar arbedeye dönüştü. Bazı partililerin yumruklaştığı görüldü. Zaman zaman da delegelerle Divan kurulu arasında tartışma oldu. Divan Başkanı Hikmet Çetin, Yalçınkaya için imza veren 69 delegenin, 42’sinin mükerrer olduğunun tespit edildiğini söyledi. Yalçınkaya taraftarları üç kez ayrı ayrı imza topladıklarını, sonuncusunda 178 imza topladığını ancak bazı delegelerin imzasının geri çektirildiğini savundu.

645 DELEGENİN 315'İ OY VERDİ



Tartışmalar sonrası tek adayla seçime gidilen kongrede 645 delegenin 496’sı oy kullandı. 181 oy geçersiz sayılırken, Ali Hikmet Akıllı 315 oyla Ankara İl Başkanı seçildi.